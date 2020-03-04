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Санкции против России: в Брюсселе приняли важное решение

4 марта, 11:12

Денис Беспалов

Индивидуальные санкции ЕС продлят на шесть месяцев

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против граждан России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом сообщил источник в Совете ЕС.

"На утреннем заседании послов без обсуждения были продлены индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц России еще на шесть месяцев. Теперь решение должно быть формально утверждено Советом ЕС", - сказал он.

Ранее, в декабре 2019 года, лидеры государств и правительств стран – членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

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Напомним, президент США Дональд Трамп также продлил на год срок действия санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Речь идет об ограничениях против РФ, принятых в сентябре 2018 года и еще администрацией президента США Барака Обамы в 2014 году.

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Напомним, что ЕС и США начали вводить санкции из-за агрессии РФ против Украины в Крыму и на Донбассе. Под их действие попали ряд российских банков и компаний, предпринимателей, должностные лица высокого ранга РФ и правительство беглого экс-президента Виктора Януковича, "руководство" "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, в декабре прошлого года США ввели санкции против российского "Северного потока – 2". Подробней об этом смотрите в сюжете:

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Россия ЕС санкции

Источник: ТАСС

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