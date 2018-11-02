Санкции России против Украины: стала известна официальная позиция Евросоюза

В Евросоюзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины. Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает "Укринформ".

"Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний являются необоснованными. Необходимо избегать шагов, которые направлены на обострение ситуации и подрывают поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины", – отметили в ЕС.

Напомним, в распоряжение об экономических ограничительных мерах против 322 украинских граждан и 68 компаний попали высокопоставленные государственные чиновники.

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Санкции предусматривают блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые санкции в отношении Украины в ответ на ограничительные меры, которые прежде были объявлены Киевом. Отмечается, что указ Путина по санкциям против Украины будет отменен только в ответ на отмену ограничительных мер, которые ранее ввел Киев.

Тогда правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".