Саркози предъявлены обвинения

Бывшему президенту Франции Николя Саркози, которому грозит тюремный срок, предъявили обвинения по делу о финансировании президентской кампании властями Ливии, он находится под судебным контролем, сообщает Monde.



"Через два дня пребывания под стражей экс-президенту республики Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — говорится в публикации.

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Напомним, утром 20 марта стало известно, что экс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов. Тем не менее, если он будет признан причастным к нарушению закона о выборах, ему грозит один год тюрьмы. Также, по мнению наблюдателей, он уже никогда не сможет вернуться в большую политику.

Напомним, Саркози заявил об окончании политической карьеры.