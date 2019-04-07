Счет на 900 миллиардов: в Польше выступили с заявлением по репарациям Германии
Депутат от правящей партии рассказал, когда будет отчет с подсчетом окончательно суммы
Польша намерена получить от Германии компенсацию за Вторую мировую войну. Депутат от правящей в стране партии "Закон и справедливость" Януш Шевчак считает позором, что этот вопрос не поднимался последние 30 лет.
По его словам, Берлин должен выплатить 900 млрд долларов.
"Позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет. Тем более удивительно отношение германских политиков, которые учат поляков в вопросах верховенства закона. До тех пор, пока Германия не погасит задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее 900 млрд долларов США, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", – сказал Шевчак.
Польский депутат добавил, что к концу года ожидается отчет парламентской группы, которая занимается подсчетом суммы компенсации.
Напомним, о репарациях в Польше заговорили летом 2017 года. Сначала министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин обязан компенсировать Варшаве ущерб, нанесенный во время войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло подтвердила, что ее страна имеет право на репарации со стороны Германии. В то же время Польша определилась с размером репараций от Германии.
В свою очередь представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии не намерены осуществлять выплаты Польше, которая направила Берлину соответствующее требование. "Германия уже выплатила достаточно крупные репарации Польше. Польша в 1953 году приняла обязывающее ее решение об отказе от дальнейших репараций".
Отметим, что в прошлом году в Польше заговорили и о репарациях от России. Депутат от правящей партии указал на то, что Сейму стоит рассмотреть вопрос компенсации за действия СССР на территории Польши во Второй мировой войне.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Счет на 900 миллиардов: в Польше выступили с заявлением по репарациям Германии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Польше учителя выйдут на бессрочную забастовку
Профсоюзы требуют, чтобы заработную плату учителей повысили на 1000 злотых
НАТО нанесет ядерный удар: в Польше озвучили последствия войны с Россией
Чтобы остановить российские войска в Польше, Запад может применить ядерное оружие, утверждает польский военачальник