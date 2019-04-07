Счет на 900 миллиардов: в Польше выступили с заявлением по репарациям Германии

Депутат от правящей партии рассказал, когда будет отчет с подсчетом окончательно суммы

Фото: Pixabay

Счет на 900 миллиардов: в Польше выступили с заявлением по репарациям Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9af/11f/5ca9af11f2851.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9af/11f/5ca9af11f2851.jpg 2019-04-07T11:05:00+03:00 Евросоюз Депутат от правящей партии рассказал, когда будет отчет с подсчетом окончательно суммы

Польша намерена получить от Германии компенсацию за Вторую мировую войну. Депутат от правящей в стране партии "Закон и справедливость" Януш Шевчак считает позором, что этот вопрос не поднимался последние 30 лет.

По его словам, Берлин должен выплатить 900 млрд долларов.

"Позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет. Тем более удивительно отношение германских политиков, которые учат поляков в вопросах верховенства закона. До тех пор, пока Германия не погасит задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее 900 млрд долларов США, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", – сказал Шевчак.

Читайте также Греция требует от Германии выплатить сотни миллиардов евро репараций

Польский депутат добавил, что к концу года ожидается отчет парламентской группы, которая занимается подсчетом суммы компенсации.

Напомним, о репарациях в Польше заговорили летом 2017 года. Сначала министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин обязан компенсировать Варшаве ущерб, нанесенный во время войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло подтвердила, что ее страна имеет право на репарации со стороны Германии. В то же время Польша определилась с размером репараций от Германии.

В свою очередь представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти Германии не намерены осуществлять выплаты Польше, которая направила Берлину соответствующее требование. "Германия уже выплатила достаточно крупные репарации Польше. Польша в 1953 году приняла обязывающее ее решение об отказе от дальнейших репараций".

Отметим, что в прошлом году в Польше заговорили и о репарациях от России. Депутат от правящей партии указал на то, что Сейму стоит рассмотреть вопрос компенсации за действия СССР на территории Польши во Второй мировой войне.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Счет на 900 миллиардов: в Польше выступили с заявлением по репарациям Германии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.