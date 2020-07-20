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"Считайте меня сумасшедшим": Макрон стучал кулаками на переговорах ЕС

20 июля, 20:27

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Разногласия на переговорах о многомиллиардном фонде восстановления ЕС вывели президента Франции из себя

В Брюсселе уже четвертый день длится саммит, посвященный плану перезапуска экономики Евросоюза после пандемии коронавируса с помощью фонда помощи в 750 млрд евро.

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Лидеры 28 стран никак не могут найти общий язык, поэтому неизвестно, сколько еще продлятся переговоры. Пока что удалось достичь соглашения лишь в вопросе пропорции между субсидиями и займами в восстановительном фонде.

Так, сообщает Business Insider, вместо изначальных 500 млрд субвенций и 250 млрд кредитов страны сошлись на том, что 390 млрд евро будет выделено в качестве грантов, а остальные средства – как займы под низкие проценты.

В то же время остаются нерешенными вопросы управления планом, критерии предоставления финансовой помощи, соблюдения принципов правового государства и скидки на взносы в бюджет для стран-доноров.

Обсуждение дошло до такого накала, что утром 20 июля президент Франции Эммануэль Макрон колотил кулаками по столу и угрожал покинуть переговоры.

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А накануне, как сообщает France24, он жестко раскритиковал канцлера Австрии Себастьяна Курца, который покинул комнату переговоров из-за телефонного звонка.

"Вы видите? Ему все равно. Он не слушает остальных, это плохое отношение. Он только пытается угодить прессе", – заявил Макрон.

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/ Фото: Reuters

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Из-за нежелания Нидерландов уступать его стремлению выделить 500 млрд евро в виде субсидий Макрон вспылил и по отношению к голландскому премьеру Марку Рютте, заявив, что после Brexit Нидерланды заняли место Великобритании, которой на саммитах ЕС был свойствен обструкционизм.

Кроме того, Макрон рассмешил присутствующих, заявив, что его позицию по субсидиям поддерживает Ангела Меркель.

"Считайте меня сумасшедшим с моими субсидиями, окей, но даже Ангела со мной!" – сказал он, рассмешив этим и самого немецкого канцлера.

Больше о разногласиях стран ЕС из-за плана спасения европейской экономики читайте в материале "План Маршалла" для ЕС: почему коронавирус все больше раскалывает Европу".

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Нидерланды Франция ЕС экономический кризис Марк Рютте Себастьян Курц Эммануэль Макрон

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