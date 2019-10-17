Сделку по Brexit между Великобританией и ЕС совершить не удалось

Голосование по Brexit в Палате общин может состояться уже в субботу

/ Фото: Pixabay

Великобритания, более 50% жителей которой выступают за выход страны из состава Евросоюза, и ЕС так и не совершили сделку по Brexit в среду 16 октября, переговоры продолжатся в четверг. Об этом сообщает Sky News.

Источник телеканала рассказал, что переговоры продолжатся в четверг утром, чтобы довести все планы по сделке до логического завершения.

В случае финиша переговоров в ближайшее время, в субботу может состояться голосование по Brexit на историческом заседании Палаты общин Великобритании.

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"Я хочу верить, что соглашение дорабатывается, и что мы сможем одобрить его завтра", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее стало известно о готовности Джонсона пойти Евросоюзу на уступку в том, что касается границы между Республикой Ирландией и Северной Ирландией. Именно этот вопрос считался главным камнем преткновения на переговорах о Brexit.

Кроме того, "Сегодня" писали, что ранее даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза к 31 октября.

Все подробности в спецтеме Brexit

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