Сегодня в Брюсселе выберут преемника Юнкера

Кроме нового президента Еврокомиссии выберут и других руководителей институтов ЕС

Фото: REUTERS/Yves Herman.

В воскресенье, 30 июня, в столице Бельгии Брюсселе пройдут выборы президента Еврокомиссии. Также должно состояться назначение кандидатов на другие руководящие должности в институтах ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Перед началом саммита пройдут консультации, среди которых председатель Европейского совета Дональд Туск должен впервые встретиться с руководителями групп Европарламента.

Также представители двух крупнейших европейских политических сил должны встретиться отдельно – члены консервативной Европейской народной партии и социал-демократы проведут встречу во второй половине дня.

Ранее мы сообщали, что ставленник Меркель, член Европейского парламента Манфред Вебер покинул гонку за должность президента Еврокомиссии. Согласно результатам состоявшегося 20 июня голосования, кроме Вебера, не прошли дальше первый еще два фаворита: вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон очертил критерии, которым должны соответствовать кандидаты на ключевые должностив европейских институтах. По процедуре, определенные кандидаты для успешного назначения на должности должны получить большинство голосов при рассмотрении Европейским Советом на высшем уровне, а затем – получить большинство во время голосования в Европейском Парламенте.

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