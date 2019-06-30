Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Сегодня в Брюсселе выберут преемника Юнкера

30 июня, 11:29

Кроме нового президента Еврокомиссии выберут и других руководителей институтов ЕС

Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman.

В воскресенье, 30 июня, в столице Бельгии Брюсселе пройдут выборы президента Еврокомиссии. Также должно состояться назначение кандидатов на другие руководящие должности в институтах ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Перед началом саммита пройдут консультации, среди которых председатель Европейского совета Дональд Туск должен впервые встретиться с руководителями групп Европарламента.

Также представители двух крупнейших европейских политических сил должны встретиться отдельно – члены консервативной Европейской народной партии и социал-демократы проведут встречу во второй половине дня.

Ранее мы сообщали, что ставленник Меркель, член Европейского парламента Манфред Вебер покинул гонку за должность президента Еврокомиссии. Согласно результатам состоявшегося 20 июня голосования, кроме Вебера, не прошли дальше первый еще два фаворита: вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарете Вестагер.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон очертил критерии, которым должны соответствовать кандидаты на ключевые должностив европейских институтах. По процедуре, определенные кандидаты для успешного назначения на должности должны получить большинство голосов при рассмотрении Европейским Советом на высшем уровне, а затем – получить большинство во время голосования в Европейском Парламенте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег брюссель, Еврокомиссия, саммит, юнкер, президент ЕС

Вы сейчас просматриваете новость " Сегодня в Брюсселе выберут преемника Юнкера". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макрон напомнил Путину о саммите в "нормандском формате"

28 июня, 20:19

Макрон считает, что нужно решать "украинский вопрос в свете минского комплекса мер"

Лидер Китая на саммите G20 назвал главную угрозу для мировой экономики

28 июня, 12:20

Си Цзиньпин обратился ко всем странам "Большой двадцатки"

В Японии начался саммит Большой двадцатки: фоторепортаж

28 июня, 08:32

Мировые лидеры уже начали проводить первые встречи или короткие беседы "на ногах", не забыли и об Украине

Встреча Трампа и Путина: политолог объяснил, на какую уступку может пойти президент России

28 июня, 01:14

Пойдя навстречу Трампу , Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду

Драка кота и голубя закончилась весьма неожиданно

Всего две пары по знаку Зодиака могут быть самыми счастливыми

47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали

«Было не больно, а унизительно». Звезда «Маргоши» ушла от мужа

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Как бег влияет на мужские гормоны?

Лишаю его наследства: Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания

Появилось фото убийцы 9-летнего мальчика в Киеве

Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ касательно возвращения РФ

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

Вчера, 07:19

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

Вчера, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

28 июня, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства

Больше объема: топ-5 модных стрижек для очень тонких волос

Назван самый вредный суп, который так любят россияне
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь