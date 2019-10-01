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Секс-скандал с Борисом Джонсоном: премьер Британии все объяснил

1 октября, 14:31

Британский лидер отрицает обвинения в домогательствах к бывшей подчиненной

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, над которым нависла угроза отставки, обвинили в харасменте.

Английская журналистка Шарлотт Эдвардс утверждает, что инцидент произошел на ланче в 1999 году в бытность действующего главы правительства редактором журнала The Spectator.

"Под столом я почувствовала руку Джонсона на своем бедре. Он сжал его", – заявила женщина.

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Сам Джонсон это опровергает. Он уверен, что цель подобных воспоминаний 20-летней давности – очернить его из-за стремления вывести Соединенное Королевства из Евросоюза.

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"Это не соответствует действительности … Правильно это или нет, но они (противники Brexit – ред.) воспринимают меня как человека, который помогает осуществить Brexit. Поэтому я неизбежно попаду под огненный шквал. Но я нисколько против этого не возражаю", – заявил он 1 октября в эфире BBC.

Стоит отметить, что это уже не первый скандал с Борисом Джонсоном после занятия им премьерского кресла. Так, Sunday Times, в которой, работает Эдвардс, утверждает, что в 2013-2014 годах американской бизнесвумен Дженифер Акури выделялись государственные гранты из-за личных симпатий Джонсона, который тогда занимал должность мэром Лондона.

Кроме того, как мы писали, 26 сентября эксцентричный британский премьер сам предложил оппозиционным партиям вынести вотум недоверия его правительству до окончания заседания Палаты представителей.

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