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Секс-скандал во Франции: феминистки бунтуют против "министра-насильника" (фото, видео)

8 июля, 14:09

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Активисты требуют отставки двух членов нового правительства Франции

После презентации нового Кабмина во Франции прошли демонстрации против назначения Жеральда Дарманена министром внутренних дел в правительстве назначенного на прошлой неделе премьером Жана Кастекса.

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Активисты также выступили против назначения министром юстиции адвоката Эрика Дюпон-Моретти, известного под прозвищем "Оправдатор" – он выиграл более 120 дел, включая обвинявшегося в домогательствах политика Жоржа Трона.

По данным ТАСС, 7 июля несколько топлесс-активисток Femen выбежали к воротам Елисейского дворца, но были остановлены охраной. Кроме того, недалеко от здания МВД порядка 20 активисток требовали отставки Дарманена, но на пути к министерству их остановила полиция.

Видео: Reuters Видео: Reuters

Также несколько десятков феминисток собрались на парижской площади Мадлен, где тоже требовали отставки оскандалившихся министров.

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Обвинения против экс-министра государственного действия и финансов Дарманена были поданы в 2008 и 2018 годах. Обе женщины утверждают, что обратились к нему за помощью – одна француженка просила выделить социальное жилье, а другая – отменить условный срок. В обмен на свои услуги Дарманен якобы склонил их к интимным отношениям.

Сам мужчина не отрицает, что вступал в интимную связь с обвинительницами, но заявил, что это произошло по обоюдному согласию. Он подал встречный иск о клевете, и следствие встало на его сторону, не сумев отыскать состава преступления.

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Оба дела были закрыты, однако в ноябре 2019 года кассационный суд приказал апелляционному суду Парижа пересмотреть это решение, и 11 июня следствие возобновили.

Жеральд Дарманен. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Жеральд Дарманен. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

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А 6 июля, как сообщает BBC, в администрации президента Франции вступились за нового министра, заявив, что судебное разбирательство не может быть препятствием для назначения Дарманена главой МВД. А спикер нового правительства Габриэль Атталь напомнил о принципе презумпции невиновности, который распространяется в том числе и на Джеральда Дарманена.

Напомним, скандал во французском правительстве разгорелся после отставки премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа, который сложил полномочия 3 июля. Он выиграл выборы мэра города Гавр и уже приступил к своим новым обязанностям.

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