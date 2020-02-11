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Семеро против пятерых: в Польше жестоко избили украинцев

11 февраля, 15:28

Злоумышленники кричали оскорбления в адрес граждан Украины и "Польша для поляков"

Фото: пресс-служба полиции Польши

Фото: пресс-служба полиции Польши

В Польше, где ранее жестоко избили двух украинцев "за мову", произошел очередной украинофобский инцидент.

Как сообщает Polsat News, в ночь с 8 на 9 февраля в центре города Торунь в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны произошла массовая драка – семеро поляков избили пятерых иностранцев, среди которых оказались двое граждан Украины, а также выходцы из России и Беларуси.

Среди потерпевших оказалась также одна женщина.

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В результате нападения пострадавшие получили телесные повреждения, не угрожающие их жизни, но по неофициальным данным, по крайней мере у одного из пострадавших сломаны кости черепа.

"По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве", – отметил представитель полиции Торунь Войцех Хростовський, призвав очевидцев произошедшего помочь

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Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

При нападении злоумышленники кричали оскорбления в адрес украинцев и "Польша для поляков".

Полиция объявила в розыск подозреваемых, опубликовав фото с камер наблюдения.

Напомним, ранее комитет Совета Европы опубликовал отчет, согласно которому из года в год в Польше растет уровень украинофобии, а украинцы являются одной из самых ущемляемых в стране групп нацменшинств.

Также сообщалось, что, по данным Нацбанка Польши, в этой стране работают более 900 тыс. украинских граждан.

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