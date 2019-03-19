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Семейна ссора: подозреваемый в стрельбе в Нидерландах целился в родственника

Сегодня, 03:28

В результате стрельбы погибли три человека

Фото: Pixabay
Семейна ссора: подозреваемый в стрельбе в Нидерландах целился в родственника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg Евросоюз В результате стрельбы погибли три человека

Родные подозреваемого в стрельбе в трамвае в нидерландском Утрехте заявили, что он стрелял в родственника из-за семейной ссоры. Но попал в людей которые пытались разнять их. Об этом пишет Anadolu.

По данным блюстителей порядка, в результате атаки, произошедшей в понедельник днем, три человека погибли, еще пятеро получили ранения. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь. Гражданство лиц, погибших и получивших ранения в результате инцидента, не сообщается. 

Совершившего атаку мужчину правоохранительные органы идентифицировали как 37-летнего Гекмена Таныша, имеющего турецкое происхождение. Блюстители порядка не исключают, что нападавший имел террористически мотивы, однако некоторые турецкие СМИ предположили, что атака была осуществлена по семейным причинам. Как утверждает НТК, Таныш был известен правоохранительным органам: с 2012 по 2017 год он проходил по ряду дел, в том числе по обвинениям в грабеже, вождении в нетрезвом состоянии, применении огнестрельного оружия, попытке убийства и изнасиловании.

Сразу после атаки террористическая угроза для провинции Утрехт была повышена до пятого (наивысшего) уровня. Вслед за арестом подозреваемого угроза вновь была снижена до четвертого уровня, действующего по всей стране.

Из-за атаки в самом Утрехте был перекрыт ряд дорог, закрыты церкви, библиотеки, многие магазины. Учебные заведения закрыли свои двери и никого не впускали и не выпускали, местным жителям рекомендовали не выходить на улицу без надобности. В настоящее время жизнь в городе возвращается в привычное русло.

Напомним, что после стрельбы в трамвае злоумышленник скрылся с места происшествия, а власти королевства усилили меры безопасности по всей стране.

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Тег Нидерланды, трамвай, стрельба, родственники, стрелок

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