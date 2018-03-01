Сенсационная находка: в Швеции нашли человеческие черепа, насаженные на колья

Человеческие черепа насаживают на палки довольно часто в кино, но исторических примеров такого поведения существует относительно немного

На востоке Швеции, в пустынной и болотистой местности, рабочие, разбирая старую железную дорогу, нашли 7500-летнее святилище, где археологам впервые встретилось доказательство существования в каменном веке обычая надевать на колья человеческие головы. Правда, вряд ли древние жители скандинавского полуострова делали это для устрашения врагов, скорее — для почитания предков, считают историки.

Святилище, обнаруженное железнодорожными рабочими, представляет собой искусственный остров посреди болота: семь-восемь тысяч лет назад люди принесли сюда ками и создали видную издалека, хоть и невысокую, горку. Среди камней археологи нашли останки по меньшей мере 10 человек, каменное и костяное оружие, кости животных — медведей, волков, кабана, оленя и барсука, а также остатки деревянных построек. Два человеческих черепа были насажены на деревянные колья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Недалеко от Хургады из моря доносятся пугающие звуки



Памятник назвали "Канальюрден" (шведск. Kanaljorden). В статье, опубликованной в журнале Antiquity, археолог и Стокгольмского университета Сара Гуммессон объясняет, что могут означать на первый взгляд страшные предметы.

Человеческие черепа насаживают на палки довольно часто в кино, но исторических примеров такого поведения существует относительно немного, и до сих пор никто не находил насаженных на палку голов на территории памятников каменного века. Люди, построившие Канальюрден, вероятно, делали это не для того, чтобы унизить убитого врага или устрашить живого. Анализ останков показал, что травмы, следы которых сохранились на костях, зажили задолго до смерти тех, чьи головы оказались на кольях. Возможно, это были головы вовсе не врагов, а уважаемых членов сообщества, многократно раненых в бою и выживших, считает Гуммерссон.

Среди останков, найденных в Канальюрдене, есть и мужские, и женские. Учёные отмечают, что и на мужских, и на женских черепах есть следы повреждений, полученных при жизни. У мужчин таких повреждений больше в верхней части черепа, у женщин — по бокам. Возможно, в бою воины и воительницы древней Скандинавии выполняли разные функции — и получали разные травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Под школьным спортзалом случайно нашли средневековый город



На то, что над болотистой пустошью торчали не голов врагов, а головы великих воинов, указывает и тот факт, что погребение на Канальюрдене было вторичным: сюда приносили останки людей, уже однажды похороненных, и пролежавших на воздухе или в земле по крайней мере до тех пор, пока не разложилась большая часть мягких тканей. Только после этого кто-то аккуратно отделил голову от тела и нижнюю челюсть от черепа, принес голову на остров и закрепил ее на заострённой палке.

Анализ ДНК, извлеченной из останков, показал, что в Канальюрдене успокоились останки как минимум двух женщин; радиоизотопный анализ дал представление о диете покойных: в их рационе было много белка, в основном — из рыбы. Вероятно, жители поселений, пользовавшихся Канальюрденом, были рыбаками-собирателями: ловили рыбу, искали грибы, съедобные коренья и ягоды.

В Канальюрдене могли не только отдавать почести умерших, нои отправлять другие обряды. Назначение деревянных построек на острове, возможно, установить никогда не удастся. Они могли служить ритуальными платформами, пиршественными столами или алтарями. Святилищем пользовались около 500 лет и жители не одного, а нескольких окрестных поселений, считают учёные. Неизвестно, что именно они делали здесь и какой смысл вкладывали в свои действия, но учёные отмечают очевидное и понятное и в наше время создать место, самый вид которого внушает трепет, объединить воду и землю, живых и мертвых.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме нашли доказательство существования библейского пророка.

Также напомним, что в Египте обнаружили кладбище жрецов с сокровищами.

Кроме того мы писали, что ученым удалось воссоздать невообразимую гробницу фараона.