Сепаратисты Каталонии призывают население к масштабным протестам

Марш состоится почти через год после проведения запрещенного референдума, приведшего к провозглашению нереализованной декларации о независимости

Сепаратистские власти Каталонии призвали людей во вторник, 11 сентября, выйти на улицы Барселоны, чтобы отметить Национальный день региона – Диаду, и таким образом начать серию массовых акций протеста с требованием независимости от Испании. Об этом сообщает Associated Press.

Марш состоится почти через год после проведения запрещенного референдума, приведшего к провозглашению нереализованной декларации о независимости. Каталонские сепаратистские лидеры и активисты, которые продвигали референдум, выступая против территориальной целостности Испании, находятся в тюрьмах или бежали из страны.

Национальный день Каталонии – отмечается ежегодно 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны 1714 года – последнего сражения войны за испанское наследство, которая обернулась для каталонцев утратой автономии.

Напомним, каталонский лидер Ким Торра отверг предложение центрального правительства в Мадриде о проведении референдума о большей автономии и намерен возобновить кампанию по отделению региона от Испании. Глава Каталонии намерен объявить о проведении нового референдума о независимости региона.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес, который пытается снизить напряжение вокруг Каталонии, предложил провести референдум о расширении автономии региона.

Напомним, премьер Испании призвал каталонское руководство "перевернуть страницу" прошедшего 1 октября прошлого года референдума о независимости региона, который Мадрид считает незаконным.