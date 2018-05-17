Сербия и Черногория войдут в ЕС до 2025 года

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас остаются только Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция

Черногория и Сербия вступят в Евросоюз до 2025 года. Об этом сообщил председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Софии, пишет ТАСС.

"Я подчеркнул на встрече с президентом (Сербии) Вучичем, что согласен с предложением Еврокомиссии, что членство для Сербии и Черногории должно быть до 2025 года", – сказал он.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас остаются только Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни по одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки для вступления, однако осенью прошлого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года.

Ранее мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает несвоевременным поднимать вопрос о перспективе расширения Европейского союза.

Напомним, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что членами ЕС в 2025 году могут стать все шесть балканских стран, а не только Сербия и Черногория.

Также сообщалось, что ЕС установит сроки следующей волны расширения.