Сербия и Черногория войдут в ЕС до 2025 года

Сегодня, 14:36

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас остаются только Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция

Фото: AFP
Фото: AFP

Черногория и Сербия вступят в Евросоюз до 2025 года. Об этом сообщил председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Софии, пишет ТАСС

"Я подчеркнул на встрече с президентом (Сербии) Вучичем, что согласен с предложением Еврокомиссии, что членство для Сербии и Черногории должно быть до 2025 года", – сказал он.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас остаются только Албания, Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни по одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки для вступления, однако осенью прошлого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года.

Ранее мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает несвоевременным поднимать вопрос о перспективе расширения Европейского союза.

Напомним, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что членами ЕС в 2025 году могут стать все шесть балканских стран, а не только Сербия и Черногория.

Также сообщалось, что ЕС установит сроки следующей волны расширения.
Сербия, Черногория, евросоюз, вступление в ЕС

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