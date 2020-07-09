Сербы снова бунтуют: подожгли парламент, арестован украинец (фото, видео)

Глава МИД считает, что гражданин Украины приехал в Сербию специально для участия в беспорядках

Во время акции протеста под зданием парламента в Белграде сербские правоохранители задержали гражданина Украины.

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Об этом в эфире канала TV Pink заявил первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, допустив, что украинец попал на демонстрацию не случайно.

"Я прочитал, если эта информация верна, что украинский гражданин задержан здесь, на бульваре Краля Александара, во время протеста. Он приехал сюда 3 июля. Наверное, во время эпидемии он не как турист сюда приехал, значит, и не случайно попал на демонстрацию", – заявил Дачич.

Глава сербского МИД допустил, что речь может идти о человеке, для которого "протесты и участие в экстремистских акциях по всей Европе стало профессией". При этом его личные данные Дачич не озвучил.

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"События в Белграде мы должны анализировать, важно защитить наши государственные интересы", – добавил сербский министр.

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Он назвал охватившие столицу беспорядки попыткой "государственного переворота", "насильственного захвата власти" и "попыткой вызвать гражданскую войну".

Видео: Reuters Видео: Reuters

Беспорядки под парламентом в Белграде, вызванные усилением карантинных мер в стране, продолжаются второй день подряд. В ходе столкновений протестующие забросали стражей порядка пиротехникой, в результате чего фасаду дома были нанесены незначительные повреждения.

Всего пострадали 96 человек, включая 62 полицейских. А в отношении 25 участников протестов были возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее в этом году в Сербии прошли другие протесты – из-за принятия в Черногории закона о свободе вероисповедания здание посольства страны в Белграде обстреляли из пиротехники и сожгли вывешенный черногорский флаг.

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А в прошлом году сербы восстали против президента Александра Вучича, заблокировав его резиденцию.

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