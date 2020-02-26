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Сериал с Аль Пачино на Amazon разозлил музей Освенцим

26 февраля, 06:43

Руководство мемориала призывает более точно освещать события Холокоста

Администрация мемориального комплекса Аушвиц-Биркенау, который стоит на месте нацистского лагеря смерти Освенцим в Польше, раскритиковала американский стриминговый сервис Amazon.

Внимание руководства мемориала привлек новый сериал "Охота" с голливудской звездой Аль Пачино в одной из главных ролей. Сериал повествует об охотниках за нацистами в США в 1970-е годы и их попытках помешать созданию в Америке Четвертого рейха.

Критики обратили внимание на сцену с игрой в "живые шахматы", где "съеденную" фигуру убивали.

"Изобретение игры в "человеческие шахматы" это не только глупость и карикатура, это еще и поощрение будущих отрицателей Холокоста. Мы чтим память жертв путем бережного обращения с фактами", – заявили в Twitter Аушвиц-Биркенау.

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Фото: скриншот из сериала "Охота"

Фото: скриншот из сериала "Охота"

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Кроме того, в музее раскритиковали и продажу книг с "нацистской пропагандой" на площадке онлайн-магазина Amazon.

Напомним, в январе в Аушвиц-Биркенау отметили 75-ую годовщину освобождения Освенцима. На мемориальной церемонии присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский, а вот его российского коллегу Владимира Путина не позвали.

Перед поездкой в Польшу президент Украины посетил Израиль, где также проходили мемориальные мероприятия, посвященные как памяти жертв нацизма, так и героизму тех, кто спасал евреев. В рамках визита на Святую Землю Владимир Зеленский с супругой посетили музей Холокоста "Яд Вашем".

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