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Топ-чиновник Еврокомиссии ушел в отставку из-за фон дер Ляйен

24 июля, 15:54

Мартин Селмайр будет назначен представителем ЕК в Австрии

Мартин Селмайр. Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Мартин Селмайр. Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

Мартин Селмайр ушел в отставку с должности генерального секретаря Еврокомиссии, которая ранее в этом месяце согласилась выделить Украине 25 млн евро на цифровую экономику.

Как сообщила 24 июля представитель ЕК Мина Андреева, сейчас Селмайр занимает должность временного советника в генеральном секретариате Еврокомиссии. Его прежний пост временно заняла заместитель генсекретаря Европейской комиссии Илзе Юхансон.

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Немец Селмайр "продолжит консультировать председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по вопросам стратегической важности" добавил Андреева.

В то же время, назначенный новоизбранным президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер сообщил, что в будущем Селмайр "отправится представителем ЕК в Австрию".

Стоит отметить, что Селмайром "пожертвовали" для утверждения экс-министра обороны Германии фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, поскольку европейские лидеры наотрез отказались передавать немцам главные политические и административные посты в институтах Евросоюза.


Как уже сообщали "Сегодня", кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен согласовали на трехдневном саммите ЕС 2 июля. Помимо нее и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля выдвинули на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля – на должность главы дипломатии ЕС, а директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард – на пост главы Европейского Центробанка.

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Тег отставка, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен

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Источник:

ТАСС

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