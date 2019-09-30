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Сессия ПАСЕ без украинской делегации: председатель Ассамблеи отреагировала

30 сентября, 14:25

Мори Паскье заявила, что Ассамблея рассчитывает на открытый и честный диалог с российскими коллегами»

Лилиан Мори Паскье

Лилиан Мори Паскье / Фото: Wikipedia

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, выступая на открытии осенней сессии организации, выразила сожаление в связи с отсутствием украинской делегации, отметив, что "все 47 стран обязались участвовать в деятельности организации" и что "это не вопрос выбора или желания", а базовая обязанность.

Она также призвала не воспринимать решения Комитета министров, озвученные в Хельсинки, как победы или поражение конкретных сторон в геополитических сражениях, напомнив, что главная их цель – защита прав человека и обеспечение диалога.

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Говоря о "глубинных причинах кризиса, возникшего в Совете Европы" в контексте агрессии России против Украины, Паскье подчеркнула, что позиция организации остается неизменной. "(Мы) рассчитываем на открытый и честный диалог с российскими коллегами", – добавила она.

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Напомним, что украинская делегация решила не участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и отказалась от участия в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

Такое решение было принято из-за возвращения делегации РФ без выполнения требований резолюций ПАСЕ.

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Россия Украина ПАСЕ

Источник: ТАСС

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