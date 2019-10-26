Сестра Меган Маркл раскритиковала герцогиню и назвала ее притворщицей

Старшая сводная сестра Меган Маркл высказалась о недавнем интервью герцогини, в котором она и принц Гарри жалуются на давление со стороны СМИ. Саманта Маркл также обвинила бывшую актрису в лицемерии и притворстве.

Почему герцоги Сассекские объявили войну СМИ, смотрите в сюжете:

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Напомним, что Меган Маркл пожаловалась на сложности жизни в королевской семье. Эта тема вызвала необычайный интерес в сети и даже возмущение королевы Елизаветы.

Родственники же герцогини Сассекской не верят ни единому ее слову. "Я думаю, это действительно смешно, когда кто-то, кого сопровождают по всему миру и тратят миллионы долларов на его безопасность, кто-то, путешествующий на частных самолетах, как миллионер, все равно жалуется на что-то", – сказала Саманта Маркл в эфире программы Inside Edition.

Саманта и Меган Маркл | Фото: lifeandstylemag.com

Она добавила, что сама Меган совершенно равнодушна к страданиям собственной семьи: "Она жалуется, что никто не спрашивает, все ли у нее в порядке. Ух ты, а ты сама когда-нибудь спрашивала у папы, как он после двух сердечных приступов".

А вот о первенце Меган и принца Гарри Саманта отзывается намного теплее. "Он просто восхитительный. Похож на Гарри", – говорит о малыше Арчи его тетя.

Накануне принц Гарри впервые прокомментировал слухи о вражде с братом.

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