Северная Ирландия может отделиться от Британии из-за Brexit

Если правительство Великобритании решится на "жесткий" Brexit – то есть, выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях дальнейшего сотрудничества – Ирландии следует провести референдум о независимости.
С таким заявлением 31 июля в эфире BBC выступила лидер ирландской республиканской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд.
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"Я не знаю, как Великобритания может вырвать эту часть Ирландии из состава ЕС и с невозмутимым видом сказать каждому жителю острова, что нам не предоставят возможность демократического выбора для определения нашего будущего", — сказала она.
Макдональд добавила, что "ирландское единство — это обратный путь в ЕС".
Стоит отметить, что одним из главных камней преткновения на пути выхода Великобритании из Евросоюза является пограничный вопрос.
"Шинн фейн" боятся появления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, что нарушит не только тесные социально-экономические связи жителей острова и Белфастское соглашение от 1988 года, благодаря которому стало возможным политическое урегулирование конфликта в Северной Ирландии.
Напомним, ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что в случае выхода из Евросоюза без соглашения правительство Великобритании планирует ввести в Северной Ирландии прямое правление.
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