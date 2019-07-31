В партии "Шинн фейн" хотят провести референдум о независимости из-за выхода королевства из ЕС

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Северная Ирландия может отделиться от Британии из-за Brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82 2019-07-31T12:30:51+03:00 Евросоюз В партии "Шинн фейн" хотят провести референдум о независимости из-за выхода королевства из ЕС

Если правительство Великобритании решится на "жесткий" Brexit – то есть, выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях дальнейшего сотрудничества – Ирландии следует провести референдум о независимости.

С таким заявлением 31 июля в эфире BBC выступила лидер ирландской республиканской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд.

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"Я не знаю, как Великобритания может вырвать эту часть Ирландии из состава ЕС и с невозмутимым видом сказать каждому жителю острова, что нам не предоставят возможность демократического выбора для определения нашего будущего", — сказала она.

Макдональд добавила, что "ирландское единство — это обратный путь в ЕС".

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Стоит отметить, что одним из главных камней преткновения на пути выхода Великобритании из Евросоюза является пограничный вопрос.

"Шинн фейн" боятся появления жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, что нарушит не только тесные социально-экономические связи жителей острова и Белфастское соглашение от 1988 года, благодаря которому стало возможным политическое урегулирование конфликта в Северной Ирландии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что в случае выхода из Евросоюза без соглашения правительство Великобритании планирует ввести в Северной Ирландии прямое правление.

Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза.

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