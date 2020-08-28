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"Северный поток – 2" и отравление Навального не связаны: Меркель не остановит строительство "трубы"

28 августа, 14:55

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Канцлер Германии продолжает настаивать на завершении строительства российского газопровода

Германия продолжает выступать за завершение строительства российского газопровода "Северный поток – 2", несмотря на отравление оппозиционера Алексея Навального.

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Как сообщает finanzen.ch, позицию официального Берлина выразила на ежегодной летней пресс-конференции канцлер Ангела Меркель.

"Я думаю, что это нужно рассматривать в отдельности. Я считаю, что "Северный поток – 2" следует достроить. Это проект, которые ведут экономические игроки из России и Европы. Это предполагает политические последствия. Но я не считаю уместным связывать экономически инициированный проект с вопросом Навального", – отметила Меркель.

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По ее словам, эти два вопроса, а также резонансное убийство в Берлине российскими спецслужбами чеченца Зелимхана Хангошвили, необходимо рассматривать отдельно друг от друга.

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"Мы считаем, что "Северный поток – 2" необходимо достроить", – добавила бундесканцлер.

Кроме того, Меркель призвала США отказать от введения санкций в отношении немецких партнеров "Северного потока – 2".

Также она пообещала, что Германия продолжит работу по обеспечению выполнения соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в Омске и российские медики поставили ему диагноз – нарушение обмена веществ. 22 августа его эвакуировали в больницу Шарите в Берлине.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия Германия газопровод Ангела Меркель санкции против России Nord Stream 2 Алексей Навальный Северный поток 2
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