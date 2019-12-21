Сейм Польши принял скандальную судебную реформу

Сейм Польши в пятницу, 20 декабря, принял поправки к законопроекту о реформе судебной системы, который вызвал споры в обществе и повлек за собой акции протеста. Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщается, поправки поддержали 233 депутата, 205 – проголосовали против, 10 воздержались.

Принятые поправки расширяют, в частности, полномочия дисциплинарного представителя судов общей юрисдикции и Чрезвычайной контрольной палаты Верховного суда по части урегулирования дел в случаях оспаривания статуса судьи или его полномочий вершить правосудие.

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Поправками также предусмотрено введение дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут препятствовать или существенно осложнять функционирование судебной системы, включая оспаривание эффективности назначения судьи.

Теперь документ отправляется на рассмотрение в Сенат, после чего реформу должен будет подписать президент страны Анджей Дуда.

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Напомним, в Польше судебная реформа может спровоцировать выход страны из Евросоюза. Есть противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши.

Нагадаємо, що в липні Європейський Союз відкрив санкційну процедуру проти Польщі у зв'язку зі спірною польської реформою судочинства.

Як уже повідомлялося, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав рішення про початок процедури санкцій проти Польщі важким днем як для цієї країни, так і для ЄС.

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