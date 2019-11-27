Сезон охоты на дома: в Европе продают особняки за один евро

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Пока в Украине стартует сезон бронирования квартир на Новый год, в Италии начался сезон охоты на дома. Местные власти предлагают купить подержанный особняк всего за один евро. И это не новый опыт. Подобные программы уже запускали во Франции и Великобритании. На Туманном Альбионе жилье стоило 1 фунт стерлингов, по сегодняшнему курсу это 31 гривна.

У сотрудницы муниципалитета целая связка ключей. И все от домов, которые готовы отдать за бесценок. Таких только в городе Мусомели в самом сердце Сицилии около сотни.

"Вы можете сделать с этим домом все, что пожелаете: можно перепродать, можете обустроить магазин или сделать отель", – отмечает Тоти Мигрелли, программный менеджер.

Купить жилье могут и иностранцы. Единственное условие – в помещении нужно сделать капитальный ремонт в течение трех лет. Ориентировочная стоимость – 20 000 евро. И спрос есть: среди шведов, американцев и даже австралийцев.

"Хорошо приехать и пожить здесь, когда у нас дома зима. Прекрасно, когда есть место, куда можно сбежать от холода", – говорит Тавия Макнаугтан, покупатель из Австралии.

Похожая акция проходит и во Франции, городе Рубе. Здесь шесть тысяч семей семей, которым не хватает жилья ... и столько же домов. Конечно же, в плачевном состоянии. Но когда речь идет о 120 квадратах за 1 евро – желающие находятся.

В британском Ливерпуле уже подводят итоги первого эксперимента. Одна семья приобрела дом год назад. В ремонт "с нуля" вложили 40 тысяч фунтов. Но сейчас риелторы оценивают дом уже в 125 тысяч. Только продать его в ближайшее время не удастся: согласно условиям, в доме нужно прожить пять лет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что цены на новые квартиры растут, но застройщики предлагают украинцам рассрочку. Из-за невыгодных условий ипотечного кредитования, рассрочка оказалась единственным выгодным вариантом для покупки.

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