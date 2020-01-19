Сезон тюльпанов официально стартовал в Нидерландах: тысячи цветов выросли прямо под окнами короля

Элитные сорта тюльпанов – даром. Сезон весенних цветов официально стартовал в Нидерландах. По этому поводу в Амстердаме устроили настоящий праздник. Украсили всю центральную площадь тюльпанами и раздавали их бесплатно. Радуют и местных, и гостей.

Площадь Дам – самое сердце Амстердама. На весь мир известна старинными памятками архитектуры, среди которых – и королевская резиденция. И раз в год это урбанистическое место превращается в роскошный сад – двести тысяч тюльпанов вырастают прямо под окнами короля.

Живыми цветами площадь украсили садоводы. Такой традицией открывают в Нидерландах сезон тюльпанов, которые считают одним из символов страны.

"Мы празднуем новый урожай цветов. И у меня, и у коллег выросли новые тюльпаны, и с сегодняшнего дня они продаются на рынках и в супермаркетах", – говорит Ариэль Смит.

Живой цветочный рынок – сегодня напоминает и эта площадь. Правда, здесь – тюльпаны не продаются – фермеры их дарят. И желающих получить цветы даром – десятки тысяч. Часами стоят в километровых очередях.

На входе выдают бумажный пакет. В него помещается примерно двадцать тюльпанов – именно столько разрешено брать в одни руки. Выбирают среди элитных сортов цветов. А оттенки – на любой вкус: желтые, красные, оранжевые. Еще пока не пахнут.

И неудивительно, ведь большинство бутонов еще не раскрылись. Именно такие Геррит выбрал для любимой.

"Лучше те цветы, где твердые бутоны. Тогда они будут стоять дольше. И больше шансов, что приживутся, – мы, голландцы, в тюльпанах разбираемся", – говорит Геррит Клаудт, житель Нидерландов.

Полтора года назад женился на украинке родом из Сум. И это ее первый праздник тюльпанов в столице Нидерландов.

"Невероятное ощущение праздника. Начала весны и сумасшедших эмоций", – говорит Оксана Клаудт, жительница Нидерландов.

Все цветы на площади, – с корнем. Голландцы охотно их разбирают и надеются украсить сад.

"Делаете в земле ямку, кладете туда луковицу – и все. Выращивать тюльпаны – очень просто! Я посажу половину этого букета. Остальные – поставлю в вазу", – делится Май Линдиас, жительница Амстердама.

В супермаркете одна такая луковица стоит около пятидесяти центов. Поэтому хозяева этих немалые букетов сэкономят не менее 10-ти евро.

Напомним, в минувшем году в Киеве на Певческом поле прошла ежегодная выставка тюльпанов. Она была посвящена сказкам: в тюльпановых клумбах воплотили прогулку Золушки по сказочным аллеям, полет Алладина сквозь облака и золотую рыбку, исполняющую желания. Для создания сказочных клумб использовали 180 тысяч тюльпанов разнообразных цветов и сортов.

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