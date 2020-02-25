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Шенген оказался под угрозой из-за коронавируса

25 февраля, 17:12

Странам Евросоюза разрешили изменять действие Шенгенского соглашения из-за эпидемии

Стремительное распространение в Европе – и в Италии, в частности – коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к ограничению действия Шенгенского соглашения.

Официальный представитель Европейской комиссии Дана Спинант заявила о наличии у стран, которые входят в Шенгенскую зону, права самостоятельно вводить меры контроля, связанные с безопасностью или здравоохранением.

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"В данном случае, COVID-19 касается именно здравоохранения. Однако, с точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС", – сказала Спинант 25 февраля.

При этом представительница Еврокомиссии призывает страны сообщества не предпринимать никакие действий в отношении Шенгена в одностороннем порядке.

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Напомним, что по последним данным, в Италии зафиксировано 283 случая заражения, включая семерых скончавшихся и одного выздоровевшего. Сильнее всего вирус распространился на севере страны – в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

На этом фоне соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля, а украинцев призвали воздержаться от поездок в Италию, а тех, кто уже оказался там, – избегать поездок в северные регионы.

Больше о ситуации с распространением коронавируса в Европе и последствиях эпидемиии вы можете узнать в спецтеме "Коронавирус проник в 32 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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