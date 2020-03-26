Шесть миллиардов евро – на помойку: коронавирус похоронил цветочный бизнес Нидерландов

Пока победивший коронавирус Китай спасает экономику, европейская весенняя красота только отправляется на помойку. Пандемия коронавируса похоронила цветочный бизнес Нидерландов. Продажи упали почти до нуля, поэтому цветоводы вынуждены уничтожать до 80% своей продукции. В жертву бульдозерам отдают миллионы тюльпанов, роз, хризантем. Некоторые фермеры просто раздают растения даром, в основном медикам, которые помогают стране бороться с недугом. В прошлом году экспорт этого товара принес Нидерландам шесть миллиардов евро, ведь половина мирового рынка – именно голландские цветы. Нынешние убытки только начинают подсчитывать.

Стоит отметить, что Европа беспокоится об экономике. Новости "Сегодня" выяснили, что планируют сделать. Как оказалось, чтобы пережить экономические последствия разрушительной пандемии, в ЕС направят все капиталы на реализацию нового "плана Маршалла".

Реклама

Также ранее сайт "Сегодня" писал о том, что законопроект об экстренной помощи американской экономике общим объемом 2 трлн долларов сохранит ее на плаву в течение трех месяцев из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на то что ряду стран удалось остановить распространение COVID-19, этот вирус нанес значительный удар по мировой экономике, это показало поведение индексов фондового рынка, которые в ряде стран упали на 30% и более.

Военные США опасаются, что пандемия может привести к политическому хаосу в некоторых странах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама