Шимпанзе сбежали из зоопарка Белфаста с помощью палки: курьезное видео

Посетители смогли снять момент побега на видео

Фото: Pixabay

Шимпанзе сбежали из зоопарка Белфаста с помощью палки: курьезное видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0c1/6f6/5c60c16f6adc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0c1/6f6/5c60c16f6adc9.jpg 2019-02-11T02:27:56+02:00 Евросоюз Посетители смогли снять момент побега на видео

Шимпанзе сбежали из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев.

Об этом сообщает The Guardian.

Ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории, и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив палку к стене. Посетители смогли снять момент побега на видео.

Ранее мы писали, что в зоопарке в США умерла одна из старейших в мире горилл. Вила положила начало роду, в котором выросли пять поколений горилл, и выкормила несколько детенышей.

Напомним, шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага". В эксперименте участвовали семь обезьян. На установленном перед ними экране появлялись знаки бумаги и камня. Подопытным предлагали указать один из них. Верный выбор награждался угощением. Так продолжалось, пока животные не понимали, что нужно выбирать бумагу. После этого процесс повторялся для сочетаний камня с ножницами и ножниц с бумагой.

Также сообщалось, что обезьяна на Бали вцепилась девушке в грудь.

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