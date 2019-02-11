Шимпанзе сбежали из зоопарка Белфаста с помощью палки: курьезное видео
Посетители смогли снять момент побега на видео
Шимпанзе сбежали из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев.
Об этом сообщает The Guardian.
Ветер сломал несколько веток деревьев, растущих на территории, и животные использовали самую крупную из них в качестве лестницы, прислонив палку к стене. Посетители смогли снять момент побега на видео.
Ранее мы писали, что в зоопарке в США умерла одна из старейших в мире горилл. Вила положила начало роду, в котором выросли пять поколений горилл, и выкормила несколько детенышей.
Напомним, шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага". В эксперименте участвовали семь обезьян. На установленном перед ними экране появлялись знаки бумаги и камня. Подопытным предлагали указать один из них. Верный выбор награждался угощением. Так продолжалось, пока животные не понимали, что нужно выбирать бумагу. После этого процесс повторялся для сочетаний камня с ножницами и ножниц с бумагой.
Также сообщалось, что обезьяна на Бали вцепилась девушке в грудь.
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