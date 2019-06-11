Шотландцы не приемлют Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландия всегда будет европейской нацией

Лидер Шотландской национальной партии. Фото: facebook.com/NicolaSturgeonf.

Шотландцы не приемлют Brexit и хотят остатся европейским народом. Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"Шотландия всегда будет европейской нацией", – сказала она.

По словам Стерджен, жители Шотландии "продемонстрировали, что они полностью отвергают Brexit и хотят оставаться европейским народом".

"Членство в ЕС не только имеет огромные экономические выгоды для Шотландии, но и является базой для основных ценностей, которые мы разделяем в отношении демократии, равенства, сотрудничества и прав человека", – подчеркнула Стерджен.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. Глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности.

Кроме этого, Европейский Союз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября.

Ранее Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии седьмого июня, британским консерваторам предстоит избрать нового руководителя, который и станет новым премьер-министром. До этого Мэй продолжит выполнять обязанности главы кабинета.

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