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Шотландия решила провести референдум о независимости: детали

1 ноября, 14:41

Стерджен обратиться с требованием о референдуме к британскому правительству независимо от результатов выборов

Никола Стерджен. Фото: REUTERS/RC

Никола Стерджен. Фото: REUTERS/RC

На фоне подготовки Великобритании к выходу из Европейского союза Шотландия намерена провести референдум о независимости. Об этом заявила глава шотландского правительства Никола Стерджен, сообщает Reuters.

По словам Стерджен, она обратиться с требованием о референдуме к британскому правительству независимо от результатов выборов, которые должны состояться в Великобритании 12 декабря.

"Это требование раздела 30 (Закона о Шотландии – ред.) будет доставлено на Даунинг-стрит, кто бы там ни был, до Рождества. Очень важно, чтобы Шотландия взяла под контроль наше собственное будущее", - сказала Никола Стерджен.

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Согласно действующему закону, чтобы провести очередной референдум на законных основаниях, Шотландии необходимо разрешение британского правительства в Вестминстере.

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Фото: Шеметов Максим

На первом референдуме по этому вопросу в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. В то же время, 23 июня 2016 года в ходе референдума о выходе Великобритании из Евросоюза 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. После этого Стерджен снова заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства.

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Однако позднее Стерджен временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

Ранее парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС.

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