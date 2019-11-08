Шпионский скандал в Австрии: "кроту" Кремля грозит 10 лет тюрьмы

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Австрийская прокуратура подала в суд обвинение в отношении отставного полковника местных вооруженных сил, которого в прошлом году задержали за подозрения в шпионаже в пользу России.

"Подсудимый обвиняется в по меньшей мере 25-летней шпионской деятельности в пользу российской военной разведывательной службы Главное разведывательное управление в совершении преступления, связанного с деятельностью секретной разведывательной службы в ущерб Австрии, в совершении преступления о предательстве государственных секретов и преднамеренном разглашении военных секретов", – заявили в прокуратуре Зальцбурга.

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Напомним, в ноябре 2018 года власти Австрии сообщили о расследование в отношении бывшего полковника австрийской армии, которого заподозрили в передаче российской военной разведке информации об военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе в своей стране.

Мужчина шпионил с 1992 году, причем за 27 лет стараний он получил достаточно мелкую сумму – около 300 тыс. евро.

Опасаясь, что он может совершить преступление повторно, в конце ноября прошлого года следователи поместили "крота" под арест. Если его подозрения подтвердятся, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сам всю свою вину отрицает.

В то же время, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что, несмотря на громкий скандал, его страна не станет высылать российских дипломатов.

А на прошлой неделе шпионские драмы с участием России разгорелись сразу в двух странах Евросоюза: Болгарии и Польше. Подробности в видеосюжете:

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