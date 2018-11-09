Шпионский скандал в Австрии: военного атташе России вызывают "на ковер"

Сегодня, 09:10

В Австрии задержали полковника австрийской армии, который на протяжении 20 лет занимался шпионажем в пользу России

В Австрии обеспокоены действиями РФ. Фото: TravelAsk
В Австрии обеспокоены действиями РФ. Фото: TravelAsk

Министр обороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по делу отставного австрийского полковника, подозреваемого в будто бы имевшем место шпионаже в пользу РФ. Об этом в пятницу сообщило австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на Минобороны Австрии.

"Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима", – заявил Кунасек.

По его словам, он вызовет сегодня российского военного атташе в Минобороны Австрии.

Ранее сообщалось о задержании в Австрии полковника австрийской армии, который на протяжении 20 лет занимался шпионажем в пользу России.

Как известно, нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов заявили о разоблачении попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также в попытке похитить информацию о расследовании крушения рейса MH17 на Донбассе. Российские агенты были высланы из страны.

Напомним, в Норвегии по подозрению в шпионаже задержали сотрудника Совфеда РФ.
Россия, Австрия, шпионаж
Источник:

ТАСС

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