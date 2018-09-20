Шторм "Али" кошмарит Британию и Ирландию: есть жертвы

Местным жителям рекомендуют переждать непогоду дома, чтобы не рисковать собственным здоровьем и жизнью

На Ирландию и Великобританию обрушился разрушительный шторм "Али" – жертвами стихии стали уже два человека.

Среди погибших – 50-летняя туристка из Швейцарии, фургон которой сорвался со скалы, пока она спала, и 20-летний парень, на которого рухнуло дерево во время прогулки в парке.

Порывы ветра, достигающие скорости 150 км/ч, вырывали деревья с корнем, срывали с домов кровлю и сносили автомобили.

На данный момент без электрообеспечения остаются 400 тыс домов, а местным жителям рекомендуют переждать непогоду дома, чтобы не рисковать собственным здоровьем и жизнью.

Ранее мы писали о шторме "Флоренс", который обрушился на восток США и жертвами которого стали уже 32 человека.

Напомним об урагане "Офелия", который обрушился в прошлом году на Ирландию, став самым сильным в этой местности за последние 56 лет. Эффектные видео спасающихся от стихии птиц взбудоражили Сеть.

Также сообщалось об урагане Лейн, который этим летом обрушился на Гавайи.