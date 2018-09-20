Шторм "Али" кошмарит Британию и Ирландию: есть жертвы

Сегодня, 17:30

Местным жителям рекомендуют переждать непогоду дома, чтобы не рисковать собственным здоровьем и жизнью


На Ирландию и Великобританию обрушился разрушительный шторм "Али" – жертвами стихии стали уже два человека.

Среди погибших – 50-летняя туристка из Швейцарии, фургон которой сорвался со скалы, пока она спала, и 20-летний парень, на которого рухнуло дерево во время прогулки в парке.

Порывы ветра, достигающие скорости 150 км/ч, вырывали деревья с корнем, срывали с домов кровлю и сносили автомобили.

На данный момент без электрообеспечения остаются 400 тыс домов, а местным жителям рекомендуют переждать непогоду дома, чтобы не рисковать собственным здоровьем и жизнью.

Ранее мы писали о шторме "Флоренс", который обрушился на восток США и жертвами которого стали уже 32 человека.

Напомним об урагане "Офелия", который обрушился в прошлом году на Ирландию, став самым сильным в этой местности за последние 56 лет. Эффектные видео спасающихся от стихии птиц взбудоражили Сеть.

Также сообщалось об урагане Лейн, который этим летом обрушился на Гавайи.
Великобритания, Ирландия, погода, шторм, ураган, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

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