Шторм "Али" кошмарит Британию и Ирландию: есть жертвы
Местным жителям рекомендуют переждать непогоду дома, чтобы не рисковать собственным здоровьем и жизнью
На Ирландию и Великобританию обрушился разрушительный шторм "Али" – жертвами стихии стали уже два человека.
Среди погибших – 50-летняя туристка из Швейцарии, фургон которой сорвался со скалы, пока она спала, и 20-летний парень, на которого рухнуло дерево во время прогулки в парке.
Порывы ветра, достигающие скорости 150 км/ч, вырывали деревья с корнем, срывали с домов кровлю и сносили автомобили.
На данный момент без электрообеспечения остаются 400 тыс домов, а местным жителям рекомендуют переждать непогоду дома, чтобы не рисковать собственным здоровьем и жизнью.
Ранее мы писали о шторме "Флоренс", который обрушился на восток США и жертвами которого стали уже 32 человека.
Напомним об урагане "Офелия", который обрушился в прошлом году на Ирландию, став самым сильным в этой местности за последние 56 лет. Эффектные видео спасающихся от стихии птиц взбудоражили Сеть.
Также сообщалось об урагане Лейн, который этим летом обрушился на Гавайи.