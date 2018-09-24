Штрафы за отказ от прививок: как это работает в Чехии

Европейские нормы по штрафам за невакцинированных детей пока не работают в Украине, зато в Чехии этот вопрос регулирует закон. Наказать могут не только родителей, но и врачей.

Правда, некоторые европейцы, как и украинцы, до сих пор верят в опасность прививок. К чему может привести отказ вакцинировать ребенка в Чехии и как там борются с мифами об опасных вакцины, узнавали журналисты "Радио Свобода".

Врачи в Чехии жалуются – родителей пугают страшные истории о якобы негативных последствиях прививок, которых немало в интернете. Но если в Украине отказ от вакцинации не имеет законных последствий ни для родителей, ни для врачей, то в Чехии это контролируется законом.

Чешский закон гласит: если родители отказываются от прививки, на них могут наложить штраф до 10 тысяч чешских крон – а это примерно 12 тысяч гривен. Крайняя степень наказания, предусмотренная законом, – лишение родительских прав. Однако наказать могут не только родителей.

"Для врачей существует прямая ответственность. Против них даже может быть начато дисциплинарное производство", – рассказал замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула.

Жесткие правила, прописанные в законодательстве, необходимы Чехии, ведь за последние годы уровень вакцинации, к примеру, против кори в стране упал на 8%. Этого, по словам эпидемиологов, достаточно, чтобы возникали локальные эпидемии этой болезни, как этим летом в Праге. Одной из основных причин отказа от вакцинации здесь называют мифы об опасности прививок.

"Противостоять мифам о прививках сложно. Мы в свое время недооценили общественную информированность, у нас не очень хорошие публичные кампании на тему вакцинации", – отметил Роман Примула.

Тем временем, в Харьковской области с начала года отмечено более 450 случаев заболевания корью. В целом уровень заболеваемости корью по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 17,09 на 100 тысяч населения).

Ранее мы писали о том, что количество случаев заболеваемости корью в Украине с начала 2018 года по состоянию на 28 августа составило 29,953 тысяч.

Также сообщалось, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори "Приорикс" (Priorix) бельгийского производства "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK) в количестве 77,6 тыс. доз.

Напомним, ранее и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.