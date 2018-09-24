Штрафы за отказ от прививок: как это работает в Чехии

Сегодня, 18:14

Врачи в Чехии жалуются – родителей пугают страшные истории о якобы негативных последствиях прививок


Европейские нормы по штрафам за невакцинированных детей пока не работают в Украине, зато в Чехии этот вопрос регулирует закон. Наказать могут не только родителей, но и врачей.

Правда, некоторые европейцы, как и украинцы, до сих пор верят в опасность прививок. К чему может привести отказ вакцинировать ребенка в Чехии и как там борются с мифами об опасных вакцины, узнавали журналисты "Радио Свобода".

Врачи в Чехии жалуются – родителей пугают страшные истории о якобы негативных последствиях прививок, которых немало в интернете. Но если в Украине отказ от вакцинации не имеет законных последствий ни для родителей, ни для врачей, то в Чехии это контролируется законом.

Чешский закон гласит: если родители отказываются от прививки, на них могут наложить штраф до 10 тысяч чешских крон – а это примерно 12 тысяч гривен. Крайняя степень наказания, предусмотренная законом, – лишение родительских прав. Однако наказать могут не только родителей.

"Для врачей существует прямая ответственность. Против них даже может быть начато дисциплинарное производство", – рассказал замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула.

Жесткие правила, прописанные в законодательстве, необходимы Чехии, ведь за последние годы уровень вакцинации, к примеру, против кори в стране упал на 8%. Этого, по словам эпидемиологов, достаточно, чтобы возникали локальные эпидемии этой болезни, как этим летом в Праге. Одной из основных причин отказа от вакцинации здесь называют мифы об опасности прививок.

"Противостоять мифам о прививках сложно. Мы в свое время недооценили общественную информированность, у нас не очень хорошие публичные кампании на тему вакцинации", – отметил Роман Примула.

Тем временем, в Харьковской области с начала года отмечено более 450 случаев заболевания корьюВ целом уровень заболеваемости корью по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 17,09 на 100 тысяч населения).

Ранее мы писали о том, что количество случаев заболеваемости корью в Украине с начала 2018 года по состоянию на 28 августа составило 29,953 тысяч. 

Также сообщалось, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори "Приорикс" (Priorix) бельгийского производства "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK) в количестве 77,6 тыс. доз.

Напомним, ранее и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.
закон, Чехия, штрафы, прививки, корь
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Украинское законодательство в сфере защиты авторских прав оставляет желать лучшего. Фото: из открытых источников

Штрафы за мемы: какие изменения в авторском праве грозят Украине

Вчера, 07:52

Онлайн-платформы могут обязать платить деньги за публикации новостей различных издательств

Украина

В 2017 г. уровень теневой занятости превышал 23%. Фото: из открытых источников

Задержки зарплат и теневое оформление: как будут наказывать за это с октября

20 Сентября, 07:42

За шесть месяцев 2018 г. было обнаружено 8,8 тыс. предпринимателей, которые вели бизнес в тени
Загрузка...

Украина

Фото: Pixabay

"У нас не будет так, как в США": эксперт назвал спорные моменты нового законопроекта о ПДД

19 Сентября, 07:08

Новые законодательные инициативы в сфере ПДД не принесут позитивных результатов, считает автоюрист

Украина

В Раде хотят ввести новые запреты для водителей и ужесточить правила дорожного движения

17 Сентября, 07:25

Покидать транспортное средство без разрешения полицейского запрещено
Загрузка...