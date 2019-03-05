Штурм тюрьмы во Франции: жена заключенного, напавшего на надзирателей тюрьмы, скончалась от ранений

Заключенный был ранен в лицо, его состояние не вызывает опасений у медиков

Фото: Pixabay

Штурм тюрьмы во Франции: жена заключенного, напавшего на надзирателей тюрьмы, скончалась от ранений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ee5/28f/5c7ee528f2c9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ee5/28f/5c7ee528f2c9d.jpg 2019-03-05T23:13:44+02:00 Евросоюз Заключенный был ранен в лицо, его состояние не вызывает опасений у медиков

Во вторник утром 27-летний заключенный во время свидания с женой в тюрьме Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий.

Согласно источникам в правоохранительных органах, в ходе штурма тюрьмы полицией преступник и его жена получили пулевые ранения. Заключенный был ранен в лицо, его состояние не вызывает опасений у медиков. Его жена вскоре скончалась от полученных ранений. Отмечается, что спецоперация продлилась более часа.

Оба охранника были немедленно доставлены в больницу, их жизнь находится вне опасности.

Согласно информации радиостанции Эр-тэ-эль, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, а также за вооруженное ограбление и публичное оправдание терроризма. Отмечается, что он подвергся радикализации, будучи уже в тюрьме, однако не был переведен в блок для исламистов.

Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.

Напомним, в Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров. Бывшие заключенные быстрее найдут себе работу на свободе

Напомним, что в Лондоне откроется первая в Европе тюрьма для трансгендеров. СМИ окрестили ее "тюрьмой в тюрьме" и отметили, что это первое подобное исправительное учреждение в Европе.

Также сообщалось об американце, который провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое было совершено его двойником.

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