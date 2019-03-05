Штурм тюрьмы во Франции: жена заключенного, напавшего на надзирателей тюрьмы, скончалась от ранений
Заключенный был ранен в лицо, его состояние не вызывает опасений у медиков
Во вторник утром 27-летний заключенный во время свидания с женой в тюрьме Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий.
Согласно источникам в правоохранительных органах, в ходе штурма тюрьмы полицией преступник и его жена получили пулевые ранения. Заключенный был ранен в лицо, его состояние не вызывает опасений у медиков. Его жена вскоре скончалась от полученных ранений. Отмечается, что спецоперация продлилась более часа.
Оба охранника были немедленно доставлены в больницу, их жизнь находится вне опасности.
Согласно информации радиостанции Эр-тэ-эль, преступник отбывает 30-летний срок за похищение и убийство человека, а также за вооруженное ограбление и публичное оправдание терроризма. Отмечается, что он подвергся радикализации, будучи уже в тюрьме, однако не был переведен в блок для исламистов.
Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.
Напомним, в Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров. Бывшие заключенные быстрее найдут себе работу на свободе
Напомним, что в Лондоне откроется первая в Европе тюрьма для трансгендеров. СМИ окрестили ее "тюрьмой в тюрьме" и отметили, что это первое подобное исправительное учреждение в Европе.
Также сообщалось об американце, который провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое было совершено его двойником.
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