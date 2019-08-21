Швеция объявила в розыск двух украинцев по подозрению в убийстве

48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск

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Полиция Швеции разыскивает двух граждан Украины по подозрению в убийстве 70-летнего шведа.

Как сообщает Aftonbladet, 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск.

По данным полиции, 70-летний Герт-Инге Бертинссон был найден убитым в Маркарюде 10 августа после 11 дней поисков. Автомобиль жертвы — золотистый Volvo XC 90 с фальшивыми номерными знаками — был замечен в 128 милях от Маркарюда.

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Помимо убийства Герт-Инге Бертинссона, два украинца проверяются на причастность к исчезновению в Вестерботтене 80-летнего шведа по имени Олле, который 3 августа отправился на прогулку на велосипеде и не вернулся.

Ранее правительство Швеции отклонило запрос на предоставление разрешения на постоянное жительство в стране на основании помилования, поданный украинкой Ириной Замановой, которая в результате Стокгольмского теракта в 2017 году осталась инвалидом на всю жизнь.

Напомним, что в прошлом году из Швеции также хотели депортировать шестилетнего украинского мальчика Дениса, но небезразличные шведы подписали петицию к правительству, чтобы оставить ребенка с бабушкой и дедушкой в королевстве.

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