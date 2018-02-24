Швеция планирует удвоить оборонный бюджет и численность армии из-за действий РФ

Сегодня, 03:25

Шведским военным необходимо больше армейских бригад, корветов, подводных лодок и истребителей, а также ресурсы для усиления кибер-разведки

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Командование Вооруженных сил Швеции предложило более чем в два раза увеличить оборонный бюджет страны, а также количество военнослужащих. Об этом сообщает The Local со ссылкой на официальный отчет военного ведомства.

В частности, планируется увеличить количество военнослужащих с нынешних 50 тысяч до 120 тысяч человек к 2035 году. А оборонный бюджет предложено расширить с 53 млрд крон (6,5 млрд долларов) до 115 млрд крон ( 14 млрд долларов).

Все эти меры Швеции связаны с агрессивной политикой России.

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"Россия своими действиями в Грузии и Украине показала, что она без колебаний готова использовать военную силу. Россия также планирует увеличить свои военные возможности после 2020 года", – говорится в отчете.

Шведские военные отмечают, что им необходимо больше армейских бригад, корветов, подводных лодок и истребителей, а также ресурсы для усиления кибер-разведки.

Ранее сообщалось, что  Госдепартамент США одобрил договор о продаже Швеции противоракетных комплексов Patriot  для усиления обороны страны. Сделку оценили в 3,2 миллиарда долларов. Перед этим правительство Швеции обратилось к США с запросом о покупке четырех комплексов ПРО.

Кроме того, в Швеции намерены создать новый орган, чтобы защитить свою будущую избирательную кампанию от влияния РФ и других стран.
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