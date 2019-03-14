Швеция потребовала выслать российского дипломата – СМИ
Стокгольм считает россиянина сотрудником спецслужб
В МИД Швеции вызвали российского посла и потребовали от него, чтобы один из дипломатов РФ добровольно покинул страну. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает газета Dagens Nyheter.
По данным издания, речь идет о сотруднике российского посольства, который встречался с 45-летним шведом, который был задержан на этой встрече сотрудниками шведской службы безопасности по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.
Напомним, не так давно полиция безопасности Швеции СЕПО задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России. Этот человек был задержан на встрече в центре Стокгольма во вторник вечером 26 февраля.
Также сообщалось, что Россия выдворила шведского журналиста, пресс-атташе посольства Швеции в Москве Калле Книйвиле. По данным издания Expressen, причиной выдворения дипломата мог стать отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двум россиянам, которые в прошлом были связаны с разведкой.
Кроме того, мы писали, что в Швейцарии растет активность российских шпионов. Как рассказал, директор Швейцарской Федеральной разведывательной службы Жан-Филипп Гаудино, шпионаж касается не только россиян, но и агентов из других стран.
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