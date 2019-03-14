Швеция потребовала выслать российского дипломата – СМИ

Стокгольм считает россиянина сотрудником спецслужб

Фото: Pixabay

Швеция потребовала выслать российского дипломата – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4a9/92d/5c54a992db0f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4a9/92d/5c54a992db0f2.jpg 2019-03-14T08:19:00+02:00 Евросоюз Стокгольм считает россиянина сотрудником спецслужб

В МИД Швеции вызвали российского посла и потребовали от него, чтобы один из дипломатов РФ добровольно покинул страну. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает газета Dagens Nyheter.

По данным издания, речь идет о сотруднике российского посольства, который встречался с 45-летним шведом, который был задержан на этой встрече сотрудниками шведской службы безопасности по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.

Напомним, не так давно полиция безопасности Швеции СЕПО задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России. Этот человек был задержан на встрече в центре Стокгольма во вторник вечером 26 февраля.

Также сообщалось, что Россия выдворила шведского журналиста, пресс-атташе посольства Швеции в Москве Калле Книйвиле. По данным издания Expressen, причиной выдворения дипломата мог стать отказ Стокгольма выдать дипломатические визы двум россиянам, которые в прошлом были связаны с разведкой.

Кроме того, мы писали, что в Швейцарии растет активность российских шпионов. Как рассказал, директор Швейцарской Федеральной разведывательной службы Жан-Филипп Гаудино, шпионаж касается не только россиян, но и агентов из других стран.

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