Швеция приняла закон, обязывающий получить согласие на секс

Сегодня, 04:44

Любой другой случай интимной близости будет считаться изнасилованием

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Швеция приняла закон, который обязывает получить однозначное согласие партнера на секс, иначе сексуальный контакт будет считаться изнасилованием. Во время голосования в среду шведские депутаты одобрили соответствующие изменения законодательства 257 голосами, сообщает Associated Press.

К этому времени действующее шведское законодательство определяло изнасилование как принуждение к сексу путем насилия, угроз или злоупотребления уязвимым положением жертвы. Закон вступает в силу 1 июля.

В декабре прошлого года во время представления изменений в закон премьер-министр Стефан Лёвен говорил, "если секс не является добровольным, то он является незаконным".

В шведском правительстве настаивают, что недавние кампании #metoo и кампания против сексуального насилия показали необходимость принятия соответствующих поправок.

Критики скептически относятся к закону, говоря, что он приведет к большему количеству осуждений.

В последнее время главной темой для обсуждения в Голливуде является секс-скандал с участием Харви Вайнштейна. Кинопродюсер несколько десятков лет пользовался своим служебным положением, чтобы совращать женщин, среди которых были и известные актрисы: некоторых он сексуально домогался, некоторых просто изнасиловал.
закон, Швеция, изнасилование, секс

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