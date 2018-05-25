Швеция приняла закон, обязывающий получить согласие на секс
Любой другой случай интимной близости будет считаться изнасилованием
Швеция приняла закон, который обязывает получить однозначное согласие партнера на секс, иначе сексуальный контакт будет считаться изнасилованием. Во время голосования в среду шведские депутаты одобрили соответствующие изменения законодательства 257 голосами, сообщает Associated Press.
К этому времени действующее шведское законодательство определяло изнасилование как принуждение к сексу путем насилия, угроз или злоупотребления уязвимым положением жертвы. Закон вступает в силу 1 июля.
В декабре прошлого года во время представления изменений в закон премьер-министр Стефан Лёвен говорил, "если секс не является добровольным, то он является незаконным".
В шведском правительстве настаивают, что недавние кампании #metoo и кампания против сексуального насилия показали необходимость принятия соответствующих поправок.
Критики скептически относятся к закону, говоря, что он приведет к большему количеству осуждений.
В последнее время главной темой для обсуждения в Голливуде является секс-скандал с участием Харви Вайнштейна. Кинопродюсер несколько десятков лет пользовался своим служебным положением, чтобы совращать женщин, среди которых были и известные актрисы: некоторых он сексуально домогался, некоторых просто изнасиловал.