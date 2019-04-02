Шведский полицейский голышом задержал преступника в бане

Коллеги посвятили полицейскому восхищенный пост в паблике

Фото: Facebook

Шведский полицейский голышом задержал преступника в бане //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b1/870/5ca3b18702373.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b1/870/5ca3b18702373.jpg 2019-04-02T22:01:57+03:00 Евросоюз Коллеги посвятили полицейскому восхищенный пост в паблике

Полицейский из стокгольмского пригорода Ринкебю задержал в одной из местных общественных бань мужчину, которого долго разыскивали сотрудники органов правопорядка.

Служащий шведской полиции пришел в сауну вечером в пятницу, когда у него был выходной. В парилке он встретил молодого человека, который находился в розыске. Суд уже вынес мужчине приговор и он должен был отправиться в тюрьму, но скрывался от правоохранительных органов.

Будучи полностью голым, полицейский смог задержать преступника. Коллеги посвятили ему восхищенный пост в паблике полиции Ринкебю, отметив хладнокровие офицера и его приверженность службе.

По данным полиции Ринкебю, задержанный ранее получил срок за несколько преступлений, в том числе покушение на чиновника. По информации SVT, его осудили также за незаконный оборот наркотиков.

Крупнейшие мировые СМИ нечасто пишут о шведской полиции, но успех полицейского из Ринкебю не остался незамеченным, отметила сегодня пресс-офицер полиции в стокгольмском регионе Карина Скагерлинд.

TWITTER— Carina Skagerlind (@c_skagerlind) April 2, 2019

Напомним, по центру Одессы разгуливал голый мужчина, бросавшийся на людей. Буйного мужчину заковали в наручники и увезли в больницу.

Напомним, ранее подобный случай произошел и в Киеве – там голая женщина лежала на проезжей части. Обнаженная "русалка" появилась на середине проезжей части улицы Телиги.

Также похожий случай был и в Одессе, когда голый мужчина разгуливал по улицам, но никто из прохожих так и не вызвал полицию. Горожане тогда рассказали, что мужчина средних лет гулял по улице абсолютно голым, на нем не было даже нижнего белья.

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