Шведы требуют отменить строительство "Северного потока – 2"

Абсолютное большинство депутатов шведского парламента считают, что Евросоюз должен скорректировать или вообще полностью запретить проект российского газопровода

Представители всех политических партий в парламенте Швеции, которая ранее выдала компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток – 2", выступили против строительства.

Согласно информации Sveriges Radio, абсолютное большинство депутатов риксдага считают, что Евросоюз должен скорректировать либо отменить полностью проект российского газопровода.

"Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект", – цитирует радиостанция уполномоченного Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем.

Она также напомнила о стремлении Стокгольма к увеличению доли "чистой" энергетики, чему противоречит "Северный поток".

Член Европейского парламента от Христианско-демократической партии Ларс Адактуссон добавил, что войны, в которых участвует Россия, свидетельствует о ее приверженности нарушению международного права.

"Мы видели Грузию, Украину и Крым. Поэтому важно найти другие способы обеспечения энергией, чтобы не зависеть от России", – отметил депутат Европарламента.

Член Партии зеленых Юнас Эрикссон напомнил о трудностях в плане международного права, с которыми столкнулась Швеция в борьбе против строительства "Северного потока – 2". В свете этого он считает наилучшим вариантом, если Еврокомиссия изменит действующее законодательство, чтобы помешать строительству.

Аналогичного мнения придерживается и представитель Левой партии Йенс Холм.

Напомним, что ранее примером политики двойных стандартов назвал прокладку "Северного потока – 2" министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Также мы сообщали о том, что Польша потребовала от ЕС ускорить работу над изменениями в газовой директиве ЕС,

Кроме того, глава МИДа Эстонии Свен Миксер заявил, что остановка проекта находится вообще в интересах всего Евросоюза.