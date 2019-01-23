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Швейцария готовит аналог SWIFT для обхода иранских санкций США

Сегодня, 15:20

Европейские страны хотят сохранить сделку по ядерной программе Ирана

Фото: AFP
Швейцария готовит аналог SWIFT для обхода иранских санкций США //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/f77/5c4864f77e50b.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/f77/5c4864f77e50b.jpg Евросоюз Европейские страны хотят сохранить сделку по ядерной программе Ирана

Швейцария работает над созданием собственного межбанковского канала связи с Ираном, который позволит обходить санкции США против Тегерана. Об этом заявил посол Швейцарии в Иране Маркус Лейтнер.

"Мы работает над собственным прямым финансовым каналом связи между Швейцарией и Ираном, независимым от европейского механизма SPV", - приводит в среду слова Лейтнера агентство Мехр.

По его словам, "швейцарская сторона убеждена в необходимости соблюдения условий ядерной сделки". Он подчеркнул, что "европейские страны стремятся сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (по иранской ядерной программе)".

В частности, чтобы продолжать взаимодействовать с Ираном в финансовой сфере Европа работает над межбанковским каналом связи (SPV) в качестве аналога SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), от которого Тегеран был отключен в ноябре 2018 года в результате давления США.

"Несмотря на то, что Швейцария не является членом Европейского союза, мы внимательно следим за процессом создания механизма SPV", – добавил посол.

21 ноября 2018 года стало известно, что Иран и ЕС работают над созданием межбанковского канала связи (SPV) для обхода санкций США в отношении Тегерана. По имеющимся данным, зарегистрировать механизм SPV на своей территории могут, в частности, Германия или Франция. Иранская сторона неоднократно заявляла, что надеется на запуск работы аналога SWIFT до начала 2019 года, однако до настоящего момента система не заработала.

Иран, США, санкции, SWIFT

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