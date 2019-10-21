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Сигнал для Кремля: десятки танков США перебросили поближе к России

21 октября, 14:40

Десятки танков Abrams и БМП Bradley передислоцировали из Техаса на восток Литвы

Соединенные Штаты начали размещать свою тяжелую военную технику в литовском Пабраде, где ранее прошли международные военные учения НАТО Eager Leopard.

Как сообщили в Министерстве обороны балтийского государства, 21 октября на расположенный неподалеку от границы с Беларусью полигон прибыли 30 танков Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.

Технику доставляют до Риги по морю, а оттуда – по железной дороге.

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"Это является сигналом для России о вовлеченности США (в процесс обороны Балтийского региона – ред.). Это дополнительный сдерживающий фактор", – отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, добавив, что в ближайшие недели ожидается прибытие еще нескольких десятков танков.

Подразделение насчитывает порядка пяти сотен военнослужащих первого батальона 9-го полка 1-й дивизии армии США, которых перебросили из Форт-Худе в Техасе.

В течение полугода американские и литовские военнослужащие планируют провести совместные маневры.

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Прибывшее подразделение также именуют ротационным, однако какие-либо детали не уточняются.

В рамках программы НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности (NATO Security Investment Programme) на полигоне в Пабраде осуществляются 12 инфраструктурных проектов, что позволит одновременно тренироваться нескольким тысячам военнослужащих и сотням единиц техники.

Ранее в этом году Украина принимала участие в учениях спецназа НАТО "Пылающий меч" в Литве, в которых участвовали также военнослужащие Великобритании, Дании, Латвии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии.

Мы также писали, что в прошлом году Литва ввела индивидуальные санкции против россиян, непосредственно ответственных за захват украинских кораблей в Черном море.

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Литва танк бмп Балтия армия США Abrams Bradley

Источник: ТАСС

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