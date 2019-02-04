Сигнализация на бокал: как борются с воришками в барах Бельгии
Заведение несло колоссальные убытки, поэтому владельцу пришлось раскошелиться на дорогую систему безопасности
Установить сигнализацию на пивные бокалы – именно такое решение проблемы вороватых гостей придумали в одном из баров бельгийского Брюгге.
Это заведение славится одной из самых обширных пивных карт. Слава спешит далеко впереди бара – здесь многолюдно даже утром.
Чтобы понять масштабность данного заведения, достаточно взглянуть на его знаменитую пивную стену из бутылок разных сортов пива, которую возводили десять лет. Здесь в меню представлены более ста сортов хмельного напитка, под каждый из которых прилагается отдельный бокал.
Например, пиво со вкусом кокоса не подают в стеклянных бокалах, а наливают в специальные вырезанные из настоящего кокоса, которые стоят 5 евро.
При этом туристы нередко покупают бокалы вместе с пивом в качестве сувениров. А некоторые и вовсе берут их даром без какого-либо разрешения.
"Это как прихватить с собой какой-нибудь сувенир из гостиницы – полотенце или тапочки. Так же берут и бокалы из моего бара – в память о Брюгге. Меня страшно нервирует, когда их крадут прямо у меня на глазах! Попил пива за 2 евро, а бокал украл за 4. А я потом подсчитываю убытки!" – жалуется владелец пивной лавки Филипп Маэс.
Цена бокалов составляет от 2 до 90 евро. Убытки немалые, жалуется Филипп – не менее десяти стаканов в день. Поэтому хозяин лавки установил на них сигнализацию в виде капсулы на каждом бокале.
На выходе из бара стоят специальные рамки, как в супермаркетах или торговых центрах, поэтому выйти с бокалом незамеченным, даже если спрятать его под одеждой, не получится. Как уверяет персонал заведения, на воров сразу срабатывает сигнализация.
На систему пришлось потратить 4,5 тысячи евро, но оно того стоило, говорят в баре. Эффект психологический: гости не хотят опозориться, поэтому краж стало меньше – теперь за день выносят максимум один бокал.
Напомним, что в другом бельгийском баре, в городе Гент, придумали иной метод борьбы с воришками – в качестве залога за пиво в дорогом бокале просят отдать один ботинок.
Также мы писали о другом необычном заведении, где пиво можно не пить, а дышать им – благодаря очень высокой влажности воздуха.
Сообщалось также и об инициативе австралийских баров, которые, чтобы помочь местным жителям пережить аномальную жару, предложили им остужаться пивом бесплатно.
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