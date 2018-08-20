Сильные ливни в Италии: есть жертвы

Сегодня, 21:52

Погибшие находились в составе туристической группы из 15 человек

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По меньшей мере пять человек погибли в результате разлива горной реки, обусловленного сильными дождями, обрушившимися на комунну Козенца в итальянской области Калабрия на юго-западе Апеннин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

По данным СМИ, погибшие находились в составе туристической группы из 15 человек, которая исследовала ущелья и каньоны в одном из национальных парков.

Управление гражданской защиты сообщило о том, что одна из погибших – молодая девушка, информация о личности других погибших на данный момент не поступала.

Агентство также отмечает, что пострадать от стихии могли и другие группы туристов.

Как сообщалось, в Индии в результате наводнений погибли 97 человек. Более 85 тысяч человек были вынуждены покинуть дома, чтобы спастись от стихии.

Напомним, после мощных ливней и вызванных ими оползней в Японии, по последним данным, погибли 199 человек. Кроме того, около 60 человек остаются в списках пропавших без вести, и спасатели продолжают их поиски.

Нынешним летом от наводнений страдают различные страны Азии. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.
Италия, жертвы, непогода, ливни

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