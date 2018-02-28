Сильные морозы продолжают бушевать в Европе: погибли уже 19 человек

Из-за сильных холодов в Шотландии закрыто более 40 школ, в Эдинбурге не работают детские сады.

"Все детские сады, начальные, средние и коррекционные школы, находящиеся под ведомством городского совета Эдинбурга, сегодня будут закрыты из-за погодных условий", – говорится на странице в социальной сети городского совета Эдинбурга.

В Великобритании метеорологическая служба предупредила об опасности почти на всей территории страны. Метеорологи предупреждают о сильных снегопадах, которые могут вызвать проблемы на дорогах и сбои в электроснабжении. Часть шоссе перекрыта. Водителей просят не выезжать на дороги без особой необходимости.

В Ирландии объявили "красный" наивысший уровень опасности. Жителей просят по возможности не выходить на улицу.

В районах, где было объявлено "красное" предупреждение, а это также графства Килдэр, Лаут, Уиклоу и Мит, будут закрыты школы, пишут ирландские СМИ.

Во Франции метеорологи отмечают, что пик холодов остался позади. Однако, от холода во Франции умерли уже четыре человека.

В Италии в среду холода достигнут своего пика, пишет газета "Стампа". Сохраняются проблемы в движении железнодорожного транспорта. На территории Италии, в частности в центральной части страны, закрыты школы. Однако в Риме в среду занятия возобновятся. В Неаполе, где прошли самые сильные с 1956 года снегопады, школы все еще закрыты. В Милане из-за холодов во вторник скончался бездомный.

По данным телеканала "Евроньюз" с пятницы на территории Европы от холода погибли как минимум 19 человек.

Ранее мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды.

Также в ближайшие дни на всей территории Украины ожидается морозная погода.Вслед за солнечной погодой придут сильные снегопады. 27 февраля, в Украину придет циклон с юго-запада Европы, из Италии, Греции.