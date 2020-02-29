Сирия и Россия должны остановить операцию: ЕС осудил удары по турецким военнослужащим в Идлибе

Страны Евросоюза в Совете Безопасности ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе и призвали к прекращению военной эскалации в регионе.

"Военная эскалация в Идлибе должна прекратиться. Она должна прекратиться сейчас. Мы решительно осуждаем вчерашние нападения на турецкие войска, действующие в Идлибе, и выражаем нашу солидарность с Турцией", – зачитал перед началом экстренного заседания СБ по Идлибу постпред Бельгии при ООН, председатель Совета в феврале Марк Пекстен совместное заявление Германии, Франции, Бельгии и Эстонии.

Страны ЕС потребовали "прекращения сирийской военной кампании, проводимой при поддержке России" и заявили о поддержке "призыва со стороны генсекретаря ООН к немедленному прекращению огня и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа".

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Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен также заявил о необходимости "предотвратить дальнейшую эскалацию и без того уже опасной ситуации".

"Мы шокированы гибелью турецких военнослужащих. Выражаем глубокие соболезнования правительству Турции и народу. Сирия и Россия должны незамедлительно прекратить наступательную операцию. Россия должна поставить в центр сирийский народ и безопасность региона", – заявил он, выступая на заседании Совета.

Напомним, ранее в результате удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих.

Видео: Reuters

После авиаудара Турция заявила, что считает сирийские войска вражескими целями и уже нанесла массированный ответный удар.

Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили эскалацию в Сирии и гибель турецких военных, а президент США Дональд Трамп по телефону пообщался с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и выразил "поддержку усилий Анкары подеэскалации ситуации на северо-востоке Сирии".

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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