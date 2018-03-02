Сийярто обвинил Киев в "грубой атаке" на нацменьшинства

Так, по мнению министра, то, что происходит в Украине, не может происходить в правовом поле

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что решение Конституционного суда Украины относительно языкового закона "Кивалова-Колесниченко" свидетельствует о "брутальной атаке" украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке. Об этом сообщает официальный сайт правительства Венгрии.

Так, по мнению министра, то, что происходит в Украине, не может происходить в правовом поле.

"Любой, кто сомневался, действительно ли меньшинства находятся под атакой в Украине, теперь получил ответ на вопрос", – заявил Сийярто.

"В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона "Об образовании" и продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком", – добавляет правительственный портал, отмечая, что это является позицией Сийярто, но не предоставляя по этому поводу его прямой цитаты.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд признал скандальный языковой закон бывших народных депутатов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко неконституционным.

Как известно, закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году.

Законом предусматривается установление официального использования региональных языков в работе местных органов государственной власти при проживании минимум 10% носителей на территориях, где распространен этот язык. Закон вызвал протесты представителей оппозиции и гражданского общества.

В феврале 2014 года Верховная Рада отменила закон о региональных языках, однако после этого и. о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Как известно, 57 нардепов обратились в Конституционный суд с требованием признать закон "Кивалова-Колесниченко" неконституционным еще в 2014 году. Обосновывая неконституционность закона в целом, они утверждали, что были нарушены процедуры рассмотрения и принятия закона, кроме того – ряд положений закона создает условия для доминирования регионального языка над государственным. Также они обратили внимание, что предусмотренная законом "выборочная защита региональных языков или языков меньшинств предоставляет привилегии одним языковым группам (национальным меньшинствам) и ограничивает права других".

Еще в декабря 2016 года Конституционный суд Украины сообщил, что перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по этому делу.

Заметим, что в России заявили, что отмена языкового закона - это первая причина, почему Совет Федерации одобрил предложение Путина о введении российских войск на территорию Украины.