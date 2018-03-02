Сийярто обвинил Киев в "грубой атаке" на нацменьшинства

Вчера, 23:59

Так, по мнению министра, то, что происходит в Украине, не может происходить в правовом поле

фото AFP
фото AFP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что решение Конституционного суда Украины относительно языкового закона "Кивалова-Колесниченко" свидетельствует о "брутальной атаке" украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке. Об этом сообщает официальный сайт правительства Венгрии.

Так, по мнению министра, то, что происходит в Украине, не может происходить в правовом поле.

"Любой, кто сомневался, действительно ли меньшинства находятся под атакой в Украине, теперь получил ответ на вопрос", – заявил Сийярто.

"В Украине осуществляется брутальное нападение на национальные общины. Серия связанных действий началась с закона "Об образовании" и продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь разрушен языковой закон, который предоставлял возможность меньшинствам пользоваться своим родным языком", – добавляет правительственный портал, отмечая, что это является позицией Сийярто, но не предоставляя по этому поводу его прямой цитаты.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд признал скандальный языковой закон бывших народных депутатов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко неконституционным.

Как известно, закон "Об основах государственной языковой политики", который внесли народные депутаты Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, был принят, подписан и вступил в силу в 2012 году.

Законом предусматривается установление официального использования региональных языков в работе местных органов государственной власти при проживании минимум 10% носителей на территориях, где распространен этот язык. Закон вызвал протесты представителей оппозиции и гражданского общества.

В феврале 2014 года Верховная Рада отменила закон о региональных языках, однако после этого и. о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Как известно, 57 нардепов обратились в Конституционный суд с требованием признать закон "Кивалова-Колесниченко" неконституционным еще в 2014 году. Обосновывая неконституционность закона в целом, они утверждали, что были нарушены процедуры рассмотрения и принятия закона, кроме того – ряд положений закона создает условия для доминирования регионального языка над государственным. Также они обратили внимание, что предусмотренная законом "выборочная защита региональных языков или языков меньшинств предоставляет привилегии одним языковым группам (национальным меньшинствам) и ограничивает права других".

Еще в декабря 2016 года Конституционный суд Украины сообщил, что перешел к закрытой части пленарного заседания для дальнейшего обсуждения и принятия решения по этому делу.

Заметим, что в России заявили, что отмена языкового закона - это первая причина, почему Совет Федерации одобрил предложение Путина о введении российских войск на территорию Украины.
нацменьшинства, решение, закон о языках, конституционный суд, сийярто, МИД Венгрии
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Здание «Общества венгерской культуры Закарпатья». Фото: mukachevo.net

Скандал в Ужгороде: Венгрия вызвала украинского посла "на ковер", Киев говорит об иностранном следе

27 Февраля, 14:53

Сийярто считает, что в Украине ”растут экстремистские политические идеи”

Евросоюз

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: AFP

Венгрия выступила против миграционной политики ООН

1 Февраля, 22:45

Глава МИД Венгрии пригрозил Организации выходом из переговоров из-за проиммигрантской позиции ООН
Загрузка...

Политика

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: AFP

Закон об образовании: Венгрия выдвинула очередное требование

25 Января, 01:22

МИД Венгрии требует от Киева юридических гарантий закона об образовании

Евросоюз

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: AFP

Венгрия продолжит блокировать отношения Украины с НАТО

19 Января, 04:03

Венгрия считает образовательный закон Украины дискриминационным

Евросоюз

Петер Сийярто. Фото: AFP

Венгрия объявила три условия для поддержки Украины

11 Декабря 2017, 23:45

По словам Сийярто, действия Украины должны полностью соответствовать ожиданиям ЕС и Венецианской комиссии

Россия

Лавров и Сийярто на полях ОБСЕ. Фото: facebook.com/MIDRussia

Лавров и Сийярто снова выразили недовольство украинским законом об образовании

8 Декабря 2017, 09:53

Российский и венгерский дипломаты высказали серьезную озабоченность политикой Киева
Загрузка...