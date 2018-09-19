Скандал с отмыванием российских денег: глава Danske Bank подал в отставку

Сегодня, 14:30

Согласно внутреннему отчету банка, масштабное отмывание денег проходило через эстонский филиал

Россия отмывала деньги через европейские банки. Фото: pixabay
Россия отмывала деньги через европейские банки. Фото: pixabay

Исполнительный директор крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген подал в отставку из-за скандала с масштабным отмыванием российских денег. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно внутреннему отчету банка, масштабное отмывание денег проходило через эстонский филиал. В отчете отмечается, что "подавляющее большинство" транзакций "оказались подозрительными".

Ране сообщалось, что независимое расследование по этому делу привело к информации о том, что всего в течение одного года через эстонский филиал банка были проведены огромные суммы "российских и экс-советских денег". В общей сложности эта сумма составляет 30 млрд долларов. Т

Дклад подготовили по просьбе самого Danske Bank, чтобы ответить на вопрос, кто и когда именно узнал о колоссальных объемах зарубежных денег, проходивших через его маленький эстонский филиал.

Доклад подготовлен консалтинговой фирмой Promontory Financial после скандала, который длился с 2007 по 2015 год.

Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что Danske Bank, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Владислав Резник и еще 17 подозреваемых предстали перед судом в Мадриде, по обвинению в массовом отмывании денег для российской мафиозной банды.

Кроме того, как уже сообщалось, Литва запретила въезд 49 россиянам за отмывание денег.
Россия, Дания, отмывание денег

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