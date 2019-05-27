Скандал с видео: парламент отправил правительство Австрии в отставку
Курц отправлен в отставку с поста канцлера на фоне победы его партии на выборах в Европейский парламент
После скандала с видео Парламент Австрии отправил в отставку правительство канцлера Себастьяна Курца. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Правительство Курца отправлено в отставку в связи с выражением вотума недоверия со стороны депутатов из Социал-демократической партии и ультраправой националистической пророссийской партии "Австрийская партия свободы".
Голосование за отставку произошло после появления видео, на котором с участием уже бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе на вилле на острове Ибица обсуждалась возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung женщиной, которая назвала себя племянницей российского олигарха.
Курц отправлен в отставку с поста канцлера на фоне победы его партии на выборах в Европейский парламент.
К проведению досрочных выборов парламента в сентябре, в переходный период руководство в правительстве будут осуществлять эксперты и высокопоставленные чиновники.
Напомним, из-за скандала подал в отставку вице-канцлер Австрии, председатель АПС Штрахе. Впоследствии Курц объявил о распаде коалиции между возглавляемой им Австрийской народной партией и АПС и выступил за проведение досрочных выборов.
17 мая немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видео, на котором Штрахе и Иоганн Гуденус, экс-председатель фракции АПС в австрийском парламенте, в июле 2017 году на вилле на острове Ибица обсуждают возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung неизвестной женщиной.
Как сообщает Spiegel, женщина на видео назвала себя "племянницей одного российского олигарха" и заявляла, что намерена инвестировать в Австрии четверть миллиарда евро. При этом она неоднократно подчеркивала во время разговора, что речь идет о средствах нелегального происхождения. Несмотря на такие заявления, отмечают немецкие журналисты, Штрахе и Гуденус еще 6 часов обсуждали с россиянкой возможности инвестирования в Австрии. Кроме того, они сообщили упомянутой россиянке о незаконной системе партийного финансирования.
Штрахе также утверждал на видео, что смена собственника издания Kronen Zeitung и поддержка им его партии перед выборами могла бы сыграть в пользу АПС. В ответ на поддержку Штрахе предложил "россиянке" после победы на выборах предоставление государственных заказов строительным компаниям, которые должны быть учреждены собеседницей Штрахе.
В комментарии изданию Spiegel Штрахе подтвердил факт этого разговора, но заявил, что это была "сугубо частная" встреча "в раскованной атмосфере навеселе". Позже он отверг все обвинения в свой адрес о нарушении закона, назвал видеозапись незаконной и пообещал правовые шаги. Он попросил прощения у жены за свое поведение, которое было "ошибкой". По его словам, он вел себя как "подросток навеселе", а также "в стиле мачо", который пытался произвести впечатление на предполагаемую владелицу виллы на Ибице.
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