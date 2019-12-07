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Скандальная активистка Тунберг разочаровалась в экоактивизме, но не пока не сдается

7 декабря, 03:42

"Если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились", - призналась Тунберг

Видео: Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая прибыла в Мадрид в преддверии 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), считает, что растущая популярность экологических движений пока не приводит к должным последствиям, сообщает испанское издание El País.

"Если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились", – призналась Тунберг.

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Во время выступления на пресс-конференции экоактивистка отметила, что к движениям за защиту климата примыкает все больше людей, но в то же время резко высказалась о политиках, которые делают, по ее мнению, недостаточно для окружающей среды.

"Мы (движение экоактивизма – Ред.) растем все больше и больше, и к нашим голосам прислушиваются все больше и больше, но, конечно, это не приводит к политическим действиям. Я надеюсь, что мировые лидеры осознают безотлагательность в разрешении климатического кризиса", – заметила она.

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Вечером шведскую активистку пригласили поучаствовать в демонстрации "Марш за климат", который проходит в Мадриде.

За последний год 16-летняя шведка Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Видео: Reuters

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экология климат Мадрид активистка Грета Тунберг

Источник: Интерфакс-Украина

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